Martin Helme: juuli alkoaktsiisi laekumine kasvas 40 protsenti 

Helme, viidates maksuameti värskeimatele andmetele, kirjutas sotsiaalmeedias, et alkoholiaktsiisi laekus jaanuaris, märtsis, mais ja juunis eelarve- ning majanduse kevadprognoosist vähem. Küll aga toimus juulis märgatav muutus.

"Juulis seevastu näeme me selget ülelaekumist nii eelarveootuse kui kevadprognoosiga võrreldes. Eelmise aasta juuliga võrreldes on kasv lausa 40 protsenti, kange alkoholi osas on kasv olnud lausa ligi kahekordne ehk 174 protsenti," kirjutab rahandusminister. Ta lisab, et praeguste arvude hulka pole arvestatud sadama piirkonnas asuvate poodide ning laevafirmade andmeid, kuid teadaolevalt oli seal väga suur käibe kasv.

Helme sõnas, et alkoholiaktsiisi langetuse peamine eesmärk oli saada ostud tagasi Eestisse. "Seega, veel kord tuleb üle rõhutada: see, et meil ostetakse rohkem alkoholi, ei tähenda, et meil juuakse rohkem alkoholi. Kes saab aru, see saab, kes ei saa aru, see lihtsalt ei taha saada," lisas minister.