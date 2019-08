Vastukaja | Sel ja järgmisel aastal valmib Tallinnas üheksa kilomeetrit rattateid 

Jääb küll arusaamatuks, millel sellised hinnangud põhinevad. Vaadates kaardil pealinnas reaalselt eksisteerivaid jalgrattateid, on näha, et need moodustavad võrgustiku. Veelgi enam – mitmel pool on rattateede võrgustik ühenduses Harjumaa kergliiklusteedega. Nii Viimsi, Peetri, Kiili, Saku, Saue kui ka Tabasalu suunal.

Olen nõus, et kindlasti on kohti, kus selles valdkonnas on vajakajäämisi, kus saaks paremini või kus tuleks rattateid ehitada kiiremini. Kesklinn on tõesti ehk selles osas kõige problemaatilisem, kuid isegi kesklinna piirkonnas, kus Kaarel Tälli hinnangul pole keegi viimase 20 aasta jooksul jalgratturitele mõelnud, valmib nii sel kui ka järgmisel aastal mitmeid täiendavaid kilomeetreid kergliiklusteid. Kokku on mainitud ajavahemikul (sel ja järgmisel aastal) Tallinnas valmimas ligi üheksa kilomeetrit rattateid. Siinjuures olen jätnud arvestamata need tänavused objektid, mis praeguseks juba valmis. Näiteks kergliiklustee Nõmme ja kesklinna piiril Viljandi maantee ääres, mis avati juunis. Niisiis võiks oma nabast kaugemale näha.

Aga vaataks veel numbreid. Viimased aastad on linn väga selgelt panustanud rattateede võrgustikku ja teeb seda ka tulevikus. Tallinnas on kokku ligi 300 kilomeetrit jalgratta- ja jalgteid, millest sõiduteele joonitud jalgrattaradu on 43 kilomeetrit. Viimase viie aasta jooksul on Tallinna linnas rajatud 38 kilomeetrit kergliiklusteid.

Tallinlasena käime koos vanema pojaga (noorem on pikemate sõitude jaoks veel liialt väike) palju ratastega sõitmas. Väga mugav on rattaga minna uudistama arenguid Kopli liinidel või sõita läbi Stroomi metsa ja sealt edasi piki promenaadi Rocca al Maresse või teha tiir ümber Ülemiste järve. Ikka mööda kergliiklusteid, mida algeliseltki olemas ei olevat.