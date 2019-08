KURJATEGIJAD: mullu oktoobris röövitud Norra miljardäriproua on elus  

TEADMATUSES: Tom Hageni (pildil) abikaasa röövimisest on möödas üle üheksa kuu. Foto: Reuters/Scanpix

68aastase Tom Hageni varanduse väärtuseks hinnati mullu 1,7 miljardit Norra krooni (174 miljonit eurot). Sellega oli ta Norra rikkurite pingereas 172. kohal. Ärimees on oma senises elus vältinud avalikkuse tähelepanu. Mullu juulis kirjutas kohalik ajaleht Dagens Næringsliv, et Tom Hageni energiafirma on viimase 11 aasta jooksul teeninud miljard krooni. Võimalik, et just see kirjutis ajendas kurjategijaid tema naist röövima.