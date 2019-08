RASSISMISKANDAAL: valged politseinikud talutasid mustanahalist köie otsas 

Sotsiaalmeedias rõhutatakse, et politseinikud käitusid rassistlikult ning nad tuleks vallandada.

Pahameeletorm läks sedavõrd suureks, et kohalik politsei vabandas juhtunu pärast Facebookis. Politseijuht Vernon Hale ütles, et politseinikud ei käitunud kahtlusaluse transportimisel optimaalselt ning nad oleksid pidanud ootama sõidukit. Edaspidi on kahtlusaluste talutamine hobuste kõrval keelatud.