Valitsuse 100 päeva kava on lõhki: olulised lubadused on toppama jäänud 

Kevadel ametisse astunud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus on peagi asjatanud kolmekohalise arvu päevi ja ühe esimese asjana käis uus koalitsioon välja nimekirja 58 lubadusega, mille valitsus lubas esimese 100 päevaga ellu viia. Valitsuse tööd koordineeriv riigikantselei armastab sellistel puhkudel raporteerida töö edukust matemaatiliselt – kindlasti antakse rahvale teada, kui mitu protsenti valitsuse 100 päeva lubadusi on edukalt täidetud.

Praeguseks on selge, et seda ei juhtu, sest pärast juuni alguses valitsuses toimunud esimest arutelu anti asi eraldi töörühma arutada, aga seal on see üpris kõvasti takerdunud.