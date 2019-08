Eesti uudised Eestlanna edulugu Ameerikas: naine töötas end stjuardessi kohalt suure lennufirma piloodiks Eesti Ekspress , täna, 07:57 Jaga: M

Eestlanna Kadi Karusaar McCloskey läks sajandi alguses Bahreini kuningriiki stjuardessiks, et avastada maailma ja pidutseda ning sealt algas tema edulugu, mis on ta viinud nii kaugele, et sel sügisel saab temast American Airwaysi suure reisilennuki piloot.