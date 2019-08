Politsei ei leidnud Keskerakonna büroos peetud peo asjaoludes süütegu  

Eesti Päevalehe toimetuseni jõudis info jaanipäeva paiku varahommikuni peetud peost, mille oli mobiiltelefoniga jäädvustanud Keskerakonna peakontorisse olengule sattunud noormees. Meediakanalitele vihjena saadetud videos on näha, kuidas Keskerakonna büroo nõunik Andres Hiie peab partei Tallinnas Narva maanteel asuvas kontoris pidu ja kutsub sinna ka võõraid inimesi. Vihje saatja väitel tarvitati peol narkootikumegi, kuid toimetus ei leidnud sellele piltidelt ega videost kinnitust, on kirjutanud Postimees. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk ütles Õhtulehele, et süüteole viitavad tunnused puutuvad, ja seega pole alustatud menetlust. „Kui kellelgi on lisainfot, siis võib selle alati politseile saata,“ lausus Lukk, lisades, et praegu ei tegele politsei selle teemaga aktiivselt.