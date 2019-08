Kaitseliidu ülema palk on 4050 eurot  

Tema põhipalk määrati palgataseme T17 järgi, seisab kaitseministri Jüri Luige käskkirjas. See on 4050 eurot kuus ning seda alates 19. juulist. Ministri käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavaks tegemisest, esitades kaebuse Tallinna halduskohtusse. Riho Ühtegi on üks kaitseliidu asutajaliikmetest. Ta alustas seal 1991. aastal oma ohvitserikarjääri. Kaitseliidu senine ülem kindralmajor Meelis Kiili siirdub välisteenistusse.