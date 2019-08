Advokaat: seadus ei võimalda ohjata elektritõukerattaid 

Urmi hinnangul võiks keelata rohkem kui 10 km/h liikuda suutvate mootoriga sõidukite ja mootoriga abivahenditega liiklemise kõnniteel.

Liiklusseaduse paragrahv 15 sätestab, et asulas võib sõita kuni 50km/h ja asulaväliselt kuni 90km/h. „See piirang ei puuduta jalakäijat. Teoorias võib jalakäija liikuda nii kiirelt, kui suudab. Seega pole elektrirula või elektritõukeratta kiirus üldse piiratud.“ ütleb Alar Urm.

Kui selline rula või tõukerattaga „jalakäija“ liigub kõnniteel jalakäijate vahel kasvõi 50 km/h ja lisaks veel joobes, ei pea ta kohest trahvimist kartma. Alar Urmi sõnul pole probleem mitte trahvimisvõimaluse puudumine, vaid see, et kõnniteel liikumise kord ei ole piisavalt reguleeritud. „Seadust ei ole vaja karistamiseks ja hirmutamiseks vaid selleks, et eksisteeriks kord see tähendab reeglid, kus need on vajalikud,“ leiab Urm.