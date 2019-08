Lõõtsamees sai tänu kaua otsitud lapsepõlvepillile elurõõmu tagasi 

Viis aastat tagasi kirjutas Õhtuleht sellest, kuidas tuntud Puhja pillimees Tartus toimunud lõõtsameeste kokkutulekul käies bussiaknast vilksamisi nägi naist, kelle ratta pakiraamil oli Endli jaoks üüratu emotsionaalse väärtusega Pitkini ja Konsingi 1912. aastal tehtud pill. Endel pakkus lehe veergudel välja, et on nõus kas või kolm oma hinnatud meistripilli vahetama oma lapsepõlvepilli vastu. Et seda saaks veel mõned korrad oma põlvedel hoida.