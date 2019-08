Reisiskandaal: Kadri Simson pole lubatud tõendeid esitanud 

Õhtuleht avalikustas, et praeguse valitsuserakonna liige ja Brüsselisse Ansipi mantlipärijaks pürgiv Kadri Simson puudus riigikogust haiguse pärast, kuigi tegelikult käis elukaaslase, Rakvere lihatööstuse eksjuhi Teet Soormiga Kariibidel puhkamas. Samuti selgus, et Dominikaani puhkusereisi ja ka pool aastat hiljem toimunud Rumeenia puhkuse arved maksti suuresti kinni Rakvere lihatööstusesse esitatud võltsarvete alusel. Simson põhjendas oma osalust selliselt finantseeritud puhkusereisidel asjaoluga, et ta ei olnud finantseerimise skeemidest teadlik. Ühtlasi kinnitas poliitik, et maksis oma reiside eest ise. Paraku pole kõrge poliitik esitanud selle kohta tõendeid.

Korruptsioonikomisjon võtab asja käsile

Riigikogu korruptsioonikomisjon lubab Simsoni vaibale kutsuda. „Korruptsiooni erikomisjoni esimehena pöördun Kadri Simsoni poole selgituste saamiseks,“ kinnitas komisjoni esimees Katri Raik Õhtulehele. „Pr Simsonil tuleb oma reisikulude tasumist tõendada.“ Komisjoni koosolek on kavandatud augustikuu viimasesse dekaadi.

Seoses puhkusereisiga puudus Simson ka neljalt riigikogu istungilt, märkides selle põhjuseks haiguse. Keskkriminaalpolitsei toimikust nähtub aga, et ta viibis samal ajal puhkusereisil Dominikaanidel.

Simson tunnistas Õhtulehele, et ehkki ta märkis istungitelt puudumise põhjuseks haiguse, ei olnud ta tegelikult tõbine, vaid läbis raviprotseduuri. „Mõned neist reisidest on seotud ühe terviseprobleemiga, mis ei kvalifitseeru haiguseks. Ka 2016 märtsi alguses olin keset protseduuri, seetõttu ka töölt puudumise põhjuseks viide tervisele.“

Parlamendi pressiteenistuse teatel märgivad parlamendiliikmed oma puudumise põhjused ise ja kui selleks on haigus, ei muuda see midagi, sest rahvasaadik saab palka edasi sõltumata sellest, kas on tööl või mitte. Seetõttu ei pea ta võtma ka haiguslehte.