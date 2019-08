Šokeeritud peremees: „Oli alles pauk – 10pealine seltskond telkis minu koduõuel!“ 

„Igapäevaselt me seal ei ela, aga suvel veedab järjest enam aega just seal. Tänavu tegime perega ühe autoreisi Poolas, misjärel suvekoju suundusime. Ütleme ausalt -šokk oli suur, kui taluõuele sõites telgimeri mind tervitas. Oli alles pauk – 10pealine seltskond telkis minu koduõuel. Ei osanud esiti isegi reageerida!“

„Ma sundisin end rahulikuks ja selgitasin, et olgu see oldud öö, aga nüüd peavad nad lahkuma. Õnneks nad olidki plaaninud edasi liikuda. Üks kutt veel hõikas mulle lahkudes, et pangu ma aed ette, muidu tulevad uuesti. Veebist uurides jäigi mulle mulje, et pean muretsema aia või vähemalt sildi, mis hoiatab eravalduse eest, sest muidu võib suvaline mu aeda marju sööma tulla ja lõkkeasemel tuld teha. Seekordsed rändurid oli enam-vähem korralikud vähemalt. Prügikott ja hõõguv lõkkease ja kadunud tualettpaber jäi küll minu korrastada, aga hea seegi,“ tahab Janek hoiatada ka kõiki teisi, et nemad oma eraklikus kodutalus ootamauid võõraid kohtama ei peaks.