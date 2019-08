Miks ajakirjanik vingub? - Tallinnas on ju mitusada kilomeetrit rattateid 

Tallinnas on üle 200 km jalgrattateid. Neil on veaks see, et kõik teelõigud pole vast õigesti märgistatud. Pool teed olgu teist värvi, et rattur või jalutaja ei laiutaks. Vaid seda võinuks ta ette heita. Ka ei meeldi mulle see, et kergliiklusteel sõidetakse motorolleritega ja praegu on seal tänu elektiruladele lausa ohtlik.