Anna-Kaisa Oidermaa | Kuidas kaitsta laste vaimset tervist? 

Lapsevanemana võin öelda, et ohud valitsevad iga nurga taga. Ja kaitsma peab lapsi tõesti, kas või selleks, et oma geneetilist koodi edasi kanda. Kas oleks aga võimalik leida mõni kindel määratlus, mille põhjal saaksin vanemana öelda, et olen oma lapse jaoks piisavalt teinud?

Lapsepõlvetraumad mõjutavad hilisemat elu

Juba üle 20 aasta tagasi avaldati USAs üks oluline uuring. Uuriti, kuidas mõjutavad lapsepõlve negatiivsed sündmused inimese elu ja tervist. Negatiivsete sündmustena kaardistati emotsionaalset, füüsilist või seksuaalset väärkohtlemist, aga ka emotsionaalset või füüsilist hooletusse jätmist ja koduseid olusid, nagu lapsevanema vaimse tervise häire, sõltuvus, vägivald perekonnas või ka lapsevanema viibimine kinnipidamisasutuses. Leiti, et mida enam on negatiivseid lapsepõlvesündmusi, seda tõenäolisem on erinevate raskuste tekkimine hilisemas elus. Näiteks kui neid on rohkem kui neli, siis on südamehaiguste risk üle kahe korra ja enesetapukatse risk üle 20 korra kõrgem. Kui inimesel on üks kuni kolm negatiivset lapsepõlvesündmust, suureneb alkoholismi tõenäosus ligikaudu kümme korda.

Pärast eelnimetatud ACE uuringut on paljud teadlased ja praktikud kirjutanud rohkelt teadusartikleid, andnud soovitusi nii isiklikuks eluks kui ka poliitika kujundamise tarbeks. Sest selge on see, et kuigi geenidel on suur mõju, on keskkonnatekkeliste terviseriskide leevendamine või ennetamine võimalik. Negatiivsed sündmused, mis meie elus võivad juhtuda, ei ole niisama halvad asjad, mille puhul võime öelda, et mis ei tapa, teeb tugevamaks. Need mõjutavad oluliselt ka aju arengut.

Mida siis laste aju kaitsmiseks teha saab? Lapsed vajavad vastastikust suhet. See tähendab, et kui laps nutab, sirutab käed teise poole, siis on vaja sellele vastata. Näiteks luua silmside, kallistada. Seda ei ole ju teab mis keeruline teha. Kui inimene on väikelapse east välja kasvanud, on tal vaja, et täiskasvanud aitaksid arendada tema probleemilahendusoskusi, kasvatada impulsikontrolli ja seada pikaajalisi eesmärke. On vaja usalduslikku suhet vähemalt ühe täiskasvanuga. Hea, kui see on oma lapsevanem, aga vahel võib see olla ka õpetaja, treener, vanavanem, onu, tädi või naaber. Pole ju palju tahetud?

Lapsel on vaja, et aitaksime vähendada aju arengut pidurdavat stressi. Parajal määral stressi on liikumapaneva ja mobiliseeriva toimega, aga kui stress on pidev või väga tugev, muudab see inimesed haavatavamaks. Osa lapsi hakkab raskuste korral seda väga intensiivselt välja näitama, kas siis riskikäitumise või erinevate emotsionaalsete reaktsioonidega, osa tõmbub endasse või proovib lihtsalt lõputult tubli olla. Täiskasvanute asi on seda märgata ja aidata stressi leevendada, olgugi et see tegevus võib vahel päris stressitekitav olla.

Meil puudub vaimse tervise poliitika