Juhtkiri | Toetame Postimehe toimetust 

Nähtavasti pole Postimees Grupi tippjuhtkond tegelnud sisekaemusega ega võtnud kuulda ekspertide nõu, kui otsustas Baltic Media Alliance’iga sõlmida lepingu, mille kohaselt hakatakse reklaami müüma (või raha teenima) ekspertide hinnangul Venemaa propagandakanalitele, ja mis tuli ebameeldiva üllatusena just Venemaa mõjutustegevusele teravalt tähelepanu juhtinud Postimehe toimetuselegi.

Vastuolu on selge: oma päises kuulutab Postimees – ja meil pole põhjust arvata, et Postimees Grupp kannaks teistsuguseid väärtusi –, et seistakse eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade. Ent reklaami vahendamisega propagandakanalitele teenib sama ajalehe väljaandja tulu selle pealt, et osa meie riigi elanikkonnast püsib kindlalt inforuumis, milles seda eesmärki õõnestada püütakse.

Kõlagu või iga reklaamipausi alguses „мы выступаем за сохранение эстонского народа, языка и культуры на протяжении веков“, aga Venemaa propaganda leviku soodustamise fakti see ei muudaks. Küüniline oleks ka mõte, et parem mingu osa reklaamitulu vahendamisest kodumaise kui mõne vaenuliku välisriigi ettevõtte taskusse.

Nii on loogiline, et osalt avalikkuse, kuid kindlasti Postimehe enda toimetuse survel on grupp loobumas PBK – mis on ehk kõige tugevama kriitikatule alla sattunud – reklaami müügist. Ent kummastav on juhatuse esimehe Andres Kulli jutt, et raske on hinnata, kas sarnaseid probleeme võiks tulla ka kolme ülejäänud kanaliga: NTV Estonia, REN-TV Estonia ja DOM Kino, kui neist kahe vastu on propaganda asjatundjad sõna võtnud ka Postimehe enda külgedel, rääkimata siis mujalgi.