Lõuna-Aafrikas mõrvati järjekordna Bolti juht, taksofirma meest aga ei tundud 

Bolti Aafrika suuna pressiesindaja Marilin Noorem ei osanud Õhtulehele juhtunu kohta täiendavat infot jagada. „Bolt on juhtumist teadlik ning on käivitanud sisemise uurimisprotsessi. Seni pole meil õnnestunud kirjeldatud juhti tuvastada - meie poole otse pole pöördutud ning meedias ilmunud artiklis mainitud nimega juhti meie süsteemis pole. Oleme kontakteerunud ka politseiga, kuid rohkem infot pole hetkel õnnestunud saada,“ sõnas Noorem.

„Nii klientide kui juhtide turvalisus on kahtlemata meie jaoks prioriteet,“ selgitas Noorem Õhtulehele, milliseid samme Bolt on oma juhtide turvalisuse tõstmiseks võtnud. „Töötame igapäevaselt selle nimel, et arendada funktsioone ning sõlmida partnerlusi, mis aitaksid juhtidel end turvalisemalt tunda. Näiteks oleme Lõuna-Aafrikas sõlminud koostöö kohaliku turvafirmaga Namola ning integreerinud rakendusse paanikanupu, mida vajutades saadetakse juhile kiirreageerimisüksus ja/või meditsiiniabi. Lisaks saadab Namola Boltile regulaarselt infot, millistest piirkondadest peaksid juhid kuritegevuse tõttu hoiduma. Teeme tihedat koostööd kohaliku valitsuse, transpordiameti ja politseiga, et leida lahendusi turvalisusega seotud küsimustele linnatranspordi valdkonnas.“