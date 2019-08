Kadri Simson teeb septembris Euroopa Liidu ajalugu

Simson ütles Õhtulehele, et esmakohtumiste puhul on kõige olulisem esmamulje, mis Saksa endise kaitseministri puhul on äärmiselt positiivne. „Ursula von der Leyeni näol on tegemist väga inimliku ja sümpaatse poliitikuga, kes napi 20 minuti jooksul jõudis meeldivas õhkkonnas sisulise aruteluni."