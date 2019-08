Vana Kamaziga 6000 kilomeetrit läbinud Eesti pritsumeest koheldakse Siberis kui kuningat 

Hüüru päästekomando Kamaz on sünniaastaga 1989 ehk tähistab tänavu ümmargust juubelit. Enne vabatahtlike päästjate kätte minekut teenis see truult Lilleküla ja Mustamäe professionaalseid pritsumehi. Kümnetonnises masinas on jätkuvalt peidus nii palju elujõudu, et sellega kannatas sõita 6000 kilomeetrit Irkutskini.

„Üllatavalt hästi pidas vastu,“ nentis Leivategija veoki kohta. „Me sõitsime Kesk-Venemaal mööda ülihalbu betoonteid, kus tagasilla reaktiivvardad läksid katki ja lõikasid mul kaks rehvi puruks. Rehvid, mis Eestis olid veel uued, olid siia jõudes juba närakad, täna võtsin uued rehvid ja vardad.“

Venelaste jaoks on kanged eestlased, kes otsustasid mitu nädalat kestnud sõidu ette võtta, omaette sangarid. „Sa ei kujuta ette, mismoodi mind siin kätel kantakse. Hoitakse nagu vati sees ja kui kukuksin, siis püütaks enne kinni, kui maha jõuan,“ kohtub üle Siberiga loodud telefonisilla Leivategija häälest mõnus muhedus. „Sellist kuninglikku elu, nagu ma praegu siin Venemaal elan, pole ma kunagi näinud.“

Vene meediale antud kommentaaris ütles Leivategija, et teekond Siberisse oli küll pikk, aga füüsiliselt üldse mitte keeruline – on tegu ju tuletõrjujatega. „Selle tegi veel eriti kergeks, et meid võeti igas Venemaa linnas väga soojalt ja siiralt vastu,“ rõõmustas ta.

Eestlased rahvusvahelise vabatahtlike päästjate kogunemisel. Foto: Vene eriolukordade ministeerium

Hüüru päästjad käisid teel Irkutskisse läbi nii paljude kolleegide ehk päästjate juurest, kui võimalik. „Meid vastu võtvate vendade osas on kõige väiksem olnud kapteni auaste. Kõik ülejäänud on polkovnikud ja alampolkovnikud,“ rääkis Leivategija. Mees lisas, et reisiplaanide tegemine võttis aega poolteist aastat, sest alarmsõidukiga teisse riiki sõitmine nõuab ohtralt paberimajandust ja kooskõlastamist mõlemal poolel piiri. „See on kindrali poolt allkirjastatud sõit,“ nentis ta uhkelt.