Kalamaja elanikke tervitasid tänaval kanepitaimed. Politsei: andke neist meile teada 

Sotsiaalmeedias Reddit jagati eile õhtul Tallinnas Kalamajas tehtud fotot, kus ilutsesid kolm taime ning käsitsi kirjutatud silt: „Kanep. Võta ja vii koju. Põhjaõis.“ Üks kasutaja väitis, et leidis taimed üles ja proovis järgi, kas neil ka mõju on. „Tundub et lihtsalt ilus potitaim, muud midagi,“ kostus hinnang. Ilmselt oli tegu tavalise õlikanepiga, milles THCd ei leidu. Sellegipoolest tasub tänavalt leitud taimedesse suhtuda ettevaatlikult, kuna Eestis on mõnuaineid sisaldav kanep ehk marihuaana keelatud.