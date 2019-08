LUGEJA KÜSIB: kas 16aastane tohib öösel restoranis alkoholi müüa? 

"Kõikide alaealiste, sh 16- ja 17aastaste tööle lubamiseks on tarvis lapsevanema nõusolekut. See tähendab, et vanem tutvub lapse tulevase töö tingimustega: mitu tundi noor päevas töötab, mis kellaaegadel, millised on tööülesanded jne. Kui pakutav töö on sobiv, siis annab vanem nõusoleku ning alles seejärel sõlmitakse noorega tööleping. Kui vanema nõusolek puudub, siis on tööleping tühine," selgitab Saarep.