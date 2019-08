FOTOD | Päästjad kustutavad Paide läheduses metsapõlengut 

Lääne päästekeskus pressiesindaja sõnul on ende hinnangul põlengu levik 4 hektarit. ''See põleng sai alguse juba eile ja täna mindi lihtsalt järelkustutust tegema. See ei ole päris metsapõleng, vaid põles hoopis metsaalune pinnas,“ kommenteeris pressiesindaja ja lisas, et kustutada on jäänud veel üksjagu maad.