JÄRGMINE PEATUS | Elust Chicago šokeeriva gängivägivalla keskel: meie kodu lähedal tulistati hiljuti keegi surnuks 

Liis nimetab küll Chicagot turistidele väärtuslikuks sihtkohaks, kuid tunnistab, et alaliselt ta sinna elama jääda ei tahaks. Niisiis on elukaaslasega plaanis kolida Florida osariiki.

Chicago suurimad miinused on Liisi sõnul korruptsioon ja gängivägivald. Näiteks tapeti hiljuti keegi tema kodu lähedal – ja nemad elukaaslasega olid sel ajal kodus. Kuna püssipaugud on sealkandis tavalised, ei pööranud Liis sellele eriti tähelepanu. Hiljem luges ta lehest, et inimene sai surma.