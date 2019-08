Suurbritannia uus peaminister Boris Johnson pakatab energiast 

Küll on Boris Johnson saatnud Brexiti ministri Stephen Barclay Brüsselisse ja välisminister Dominic Raabi Kanadasse, USAsse ja Mehhikosse, et ette valmistada uute kaubanduslepingute sõlmimist pärast Brexitit. Johnsoni valitsusel on ju imevähe aega, sest plaani kohaselt lahkub riik Euroopa Liidust 31. oktoobril.

Meedia samas haarab kõikvõimalikel asjameestel nööbist, et ilma leppeta lahkumisse selgust tuua. Ja nii leierdatakse ikka juba May ajal tuntud tõdesid ravimite ja kaupade, eriti just värske köögivilja põuast ja transpordiraskustest, kui lahkumine toimuks ilma leppeta. Valitsus plaanib küll kümne vabasadama loomist, arendamaks Põhja-Inglismaa piirkondi, kus 2016. aasta rahvahääletusel hääletati Brexiti poolt. Johnson on lubanud ka uue raudtee ehitamist Leedsi ja Manchesteri vahele. Nii vabasadamad kui ka raudtee looksid uusi töökohti ja kasvataksid riigi majandust. Samas ennustab Inglise Pank tänavuseks majanduskasvuks vaid 1,3% varasema 1,5% asemel ja 1,3% ennustatakse ka tulevaks aastaks. Inglise Panga juht Mark Carney on ikka arvanud, et Brexit toob riigi majandusele, ka naelsterlingile, kahju.

Põhja-Iirimaa piir on jäänud komistuskiviks

Theresa May valitsemisajal kokkulepitud piiri kaitsemehhanism (nn backstop) on osa Brexiti-leppest ning selle eesmärk on hoida Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piir pärast Brexitit avatud.

Johnson sellega aga ei nõustu, samas kui tema Iirimaa ametivend Leo Varadkar ei nõustu backstopi kaotamisega. Ja Mary Lou McDonald, Sinn Feini partei president, kes, nagu Varadkargi, ei soovi ilma leppeta lahkumist, nõuab Põhja-Iirimaal referendumi korraldamist Lõuna-Iirimaaga ühinemise asjus. Sellise referendumi korraldamise võimalust näeb ette 1998. aastal sõlmitud suure reede lepe.

Ka Šotimaa kohalik valitsus on rahutu ja soovib tuleval aastal korraldada uue iseseisvusreferendumi.