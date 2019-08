Maailm FOTOD | Jüri Ratas lendas puhkuse ajal külla Boris Johnsonile Ohtuleht.ee / Tiina Tamman , täna, 16:12 Jaga: M

GALERII

TÄNA LONDONIS: Boris Johnson ja Jüri Ratas. Johnson kinnitas, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ei tähenda lahkumist Euroopast. Foto: SWNS/Scanpix

Boris Johnson on uue ja energilise peaministrina ametis olnud kaks nädalat. Selle aja jooksul on ta teinud mitu kodumaist väljasõitu, ent polegi sõitnud Euroopa pealinnadesse, nagu varem ennustatud. Täna kohtus ta Londonis ka Eesti peaministri Jüri Ratasega. Eesti peaminister on esimene Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusjuht, kellega Ühendkuningriigi uus peaminister silmast silma kokku sai.