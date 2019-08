Uretek tõstab üles su maja, tee, silla... ja on valmis isegi Pisa torni otseks lükkama  

Tegu on meie põhjanaabrite juurest pärit leiutisega. Kord istusid kaks Soome meest maja ees verandal, jõid õlut ja silmitsesid naabri äravajunud kuuri. Vajunud polnud mitte katus või seinad, vaid lausa vundament, seega oli põhjus maa all. Kas võiks välja mõelda viisi kuur korda teha, ilma et midagi peaks lahti kaevama? Ja välja nad mõtlesidki.

Ureteki tehnoloogia sisuks on geopolümeervaigud, millega saab täita pea kõikvõimalikku pinnast, alates savist ja lõpetades märgade pinnastega näiteks sadamaslippide merepõhjaga. Rahvusvaheliselt sertifitseeritud tehnoloogia on ka nii keskkonnasõbralik, et seda võib lasta põhjavette, reostust pole karta.

Ajalooliste ja muinsuskaitse all olevate hoonete puhul on Ureteki lahendus esimene valik. Põhjus on lihtne: see ei tekita vibratsiooni, ei ohusta teisi vanu maju ega sega ka hoones olevat elu- ja äritegevust. Näiteks Toom-Kooli 1 majas olid seintes praod, vajumine oli silmaga näha. „Maja oli ehitatud puitvaiade peale ja nii kaua, kuni puit on vees, on kõik hästi. Aga kui puit saab õhku, siis hakkab mädanema,” selgitab Reiner-Latõšev. Just nii on pinnasevee taseme alanedes Toompeal juhtunud. Ureteki meeskond kindlustas maja edasise vajumise vastu.