MEEDIA: Londonis kuueaastase poisi vaateplatvormilt alla visanud teismeline põeb skisofreeniat  

Pealtnägijate sõnul rebis noormees poisi ema käte vahelt ja viskas ta üle vaateplatvormi piirde alla. Poiss kukkus umbes 30 meetrit ja maandus viienda korruse katusele. Päästekopter toimetas ta eluohtlike vigastustega haiglasse. Arstid usuvad, et ta jääb ellu. Hiljem selgus, et ohver on pärit Prantsusmaalt ning ta oli koos emaga vaateplatvormil. Tunnistajate sõnul oli ema karjunud hüsteeriliselt: „Kus on minu poeg? Kus on minu poeg?“