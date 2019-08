Eesti uudised Narkotestis põrunud nooruk: „Mind aitas kanepist loobuda alkohol.“ Kristofer Seema , täna, 16:00 Jaga: M

NARKOOTIKUMIDEST VABAKS! Alaealiste karistamise asemel pakutakse neile võimalust osaleda narkoennetusprogrammis ja alustada puhtalt lehelt. Foto on illustratiivne. Foto: Vida Press

„Mind aitas kanepist loobuda alkohol, mis on minu arvates tervisele tegelikult palju kahjulikum,“ räägib „Puhta tuleviku“ programmis osalenud 18aastane noormees. Mis imeprogrammiga on tegu ja kas sellest on tõesti kasu, et noori narkootikumidest eemal hoida?