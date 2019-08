ODAVMÜÜK: miljardivilla müüakse vaid 200 miljoniga

Villa Les Cèdres valmis 1830. aastal. Selle omanik oli 20. sajandi algul Belgia kuningas Leopold II. Villas on 1700 ruutmeetrit elamispinda ning selle juurde kuulub 14 hektari suurune park. Magamistube on kümme.

Foto: AFP/Scanpix

Les Cèdres on omanikku vahetanud sagedasti. Seekordne tehing saab teoks tõenäoliselt oktoobris. Ostja nime ei ole avalikustatud. Teada on vaid, et villa jääb erakätesse. Praegu elab seal Suzanne Marnier-Lapostelle, kel tuleb uue omaniku saabudes välja kolida.