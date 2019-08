Kristen Michal: spekulatsioonid peegeldavad, et rahvas ootab tänase valitsuskoostöö kuulsusetut lõppu 

"Igati mõistetavad spekulatsioonid uue valitsuse üle peegeldavad avalikkuse ja rahva ootust, et tänane kehva mainega valitsuskoostöö saaks kuulsusetu lõpu," ütles Michal, kelle sõnul on mõistetav, et keskerakondlased hakkavad sellises olukorras alternatiive otsima. „Isegi kui Jüri Ratas ütleb veel, et loodab EKRE muutumist, on EKRE juhid talle juba avalikult öelnud, et tegelegu oma asjadega,“ nentis Michal.