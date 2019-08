Kajar Lember astub kohtu ette 

Lember on ERRile öelnud, et abilinnapeana tegutses ta üksnes Tartu ja tartlaste hüvesid silmas pidades. „Minu süda on puhas. Kõigis linnaga seotud küsimustes püüdsin olla nii avatud kui võimalik ja süüdistuses toodut on mul ikka väga raske mõista,“ märkis ta.

Tartu maakohus arutab kriminaalasja sel kuul.