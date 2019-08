Riik ei plaani takistada viimase aastaga Eestis õitsele löönud kanepiäri 

ERRi uudisportaal kirjutas, et kanep sisaldab endas erinevaid aineid ja üks neist on THC, mis tekitab tarbimisel narkootilist joovet, samas kui entusiastide hinnangul on tervisele hea taimes oleva CBD tarbimine. Näiteks Tallinnas Sativa Store nimelist poodi pidava Soulglass OÜ omanik ja juht Minna-Maria Amjärv ütles, et tarvitab ise CBD kanepiõli igapäevaselt ning sellel olevat rahustav, unele kaasa aitav ja aknet raviv toime.

Ravimiamet väidetega CBD positiivsest mõjust inimestele ei nõustu, peamiselt selle tõttu, et põhjalikke tõestuseid ja inimeste peal tehtud uuringuid ei ole. Ravimiameti inspektsiooniosakonna juhtivspetsialist Katrin Tomson-Johanson märkis, et uuringute tulemused on vastukäivad ja lisas, et kanepi CBD tarbimise taga on lihtsalt trenditoote fenomen.