Armutu automaailm: sajandiga on Eesti liikluses hukkunud üle 10 000 inimese! 

Hiljuti maanteemuuseumis avatud interaktiivsel püsiekspositsioonil „Masinate valitsemine“ näeb, kuidas enam kui saja aasta jooksul on autod inimese elu mõjutanud. Kuidas on muutunud kiirused ja kuidas ontlikust luksustroskast on saanud puu ümber keerdunud autoromu.