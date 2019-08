Joodikvanemad jätavad lapsed unarusse: võsukesed kerjavad, nälgivad ja närivad toorest sibulat 

Keegi ei tea täpselt, kui palju lapsi unarusse jäetakse, sest tihtipeale toimub see kõik suletud uste taga. Varjatuna. Ka seda on raske mõõta, kui palju vanemate hoolimatus mõjutab laste tervist ja edasist elu. Selle kohta pole andmebaasi, statistikat. Küll on terve hulk elulisi näiteid. Juhtumeid, mis võinuks olemata olla. Mis olekski saanud olemata olla, kui vanemad oleks viinapudeli asemel lapse heaolu valinud.