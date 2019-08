Trump pärast massitulistamisi: „Rahvas peab mõistma hukka rassismi, fanatismi ja valgete ülemvõimu. Vihal pole Ameerikas kohta“ 

Samas ei näe Trump süüd selles, et paljudes USA osariikides on tulirelvade ostmine ülilihtne, paljudes kohtades ei pea näitama isegi dokumenti. Kriitikute hinnangul on aga just lihtne ligipääs tulirelvadele Ameerikas aset leidvate massitulistamiste peamine põhjus. Nad toovad ka välja, et teistes riikides üle terve maailma mängitakse neid samu vägivaldseid videomänge, mida Ameerikas, ent ometi ei toimu neis pea ühtegi massitulistamist.