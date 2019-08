Eksperdid: Postimehele jäävad telekanalid levitavad vandenõuteooriaid ja on sama suured propaganda esitajad kui PBK 

Raagi sõnul jäi avalikkusele rohkem hambusse PBK oma kunagiste vaatajanumbrite tõttu. "See oli pikalt Venemaa kõige vaadatum telekanal, millel oli suhteliselt tähtsal kohal uudised. Ka NTV jaoks on uudised väga olulised, aga võrreldes PBK-ga jäävad need natukene rohkem tahaplaanile.

Ohtu kinnitab ka Samorodni: "See on ilmselge, et Venemaa niinimetatud föderaalsed (see tähendab tegelikult riiklikud telekanalid) teenindavad propagandistlikult Venemaa välispoliitilise tegevust, mis on suunatud kõigepealt naaberriikide vastu, kus on olemas arvukas venekeelne elanikkond. Need telekanalid on Venemaa mõjutegevuse instrumendid naaberriikides, sealhulgas Eestis."