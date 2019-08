Seisukoht | Nüüdisaegse Tallinna ootuses 

Praegu on seis masendav. Kesklinna puhul on täiesti selge, et keegi pole viimase 20 aasta jooksul adunud, et inimesed tahavad rattaga sõita. Peaaegu kõik Lääne-Euroopa linnad, isegi üle mere Helsingi, on juba aastakümneid meile eeskujuks ja trendinäitajaks. Aga kui uhkete autoga tööl käivad linnajuhid ei taha näha, kuhu maailm liigub, siis ilmselt polegi midagi teha. Isegi see tuli üllatusena, et elektritõukerattad lõpuks Eestisse jõudsid. Kõik tuleb siinmail üllatusena, sest ei viitsita teiste kogemustest õppida.