Juhtkiri | Põhjamaaks pürgivas Eestis ei tohi olla hooletussejäetud lapsi ohtuleht.ee , täna, 17:26

Alles see oli, kui meid šokeeris välismeediasse pääsenud jutt näljaga puulehti söövatest Eesti lastest. Kusjuures puulehtedest rohkemgi näis kriitikuid häirivat asjaolu, et Eesti trööstitu olukorra kirjeldus jõudis kodutanumalt välismaa silme ette. Tänase Õhtulehe loost hooletusse jäetud lastest ilmneb, et too kurikuulus puulehtede söömise kujund ei pruugi ka praegu olla tõest liiga kaugel.