Toomas Alatalu | Välispoliitika algab naabri õllehinnast 

Välispoliitika tegemine on paljus elitaarne (tuleb palju õppida jne), ent ta peab olema samas rahvale arusaadav, et toetust pälvida. Kui see puudub, kipuvad poliitikategijad kohe süüdistama rahvast ja nii on see olnud 2014. aastast peale, ehk siis praeguste väljaütlemiste alge on neis päevades.

Eesti välispoliitika teiseks nõrkuseks on see, et meil ei arvestata otsustatu mõju teistele riikidele. Lihtsaim näide on meie alkoholipoliitika, mis meie asukohast tulenevalt on ju ka osa välispoliitikast – hinnapoliitikat tehes tuleb arvestada hindadega naaberriigis. Kuna osturetked Lätti kulmineerusid seal poliitkogunemisega 24. veebruaril 2018, siis oli see protest meie välispoliitika vastu. Pigem just see – vajaliku koduse pinna puudumine jalge all ja mitte iga uue (vs. uusvana) valitsuse uuendused, seda ka välispoliitikas – on peamine põhjus, miks võimu kaotanud seltskond kurdab oma rahva ja teiste poliitikute rumaluse üle välismaa poliitkoridorides ja meedias.