PILKED NING SOLVANGUD: miks britid armastavad vastuolulist Boris Johnsonit? 

5. Tal on kirev armuelu ning avalikkus ei tea täpselt, mitu last tal on

Briti peaminister pole kunagi soovinud täpselt öelda, mitu järeltulijat tal on. Ta on seotud mitmetesse armuafääridesse, ning vähemalt ühel puhul on tema mitteametlik kaaslane teinud abordi. Arvatakse, et tal on viis või kuus last. 55aastane mees on olnud kaks korda abielus, ent praegu elab ta koos oma endise suhtekorraldajaga, kes on Johnsonist 24 aastat noorem.