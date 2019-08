Postimees plaanib hakata Kremli propagandakanalile raha teenima

Uudis on üllatanud ka Postimehe enda töötajaid ja väljaande uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa väljendas ERRi uudisportaalile üllatust sellise otsuse üle ja märkis, et kuigi tegemist on ärilise otsusega, muudab see edaspidi nende vastava teemakajastuse rünnatavaks. „Venemaa mõjutustegevus, sealhulgas vaenuliku propaganda levitamine telekanalites, on Eesti jaoks äärmiselt tõsine oht ja Postimees Grupp ei tohiks seda omalt poolt soodustada,“ ütles Roonemaa.

Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull ütles ERRile, et Postimees Grupp teeb ettepaneku BMA Estonia OÜ-le, et see võtaks PBK välja telekanalite nimekirjast, kellele Postimees Grupp reklaamimüüki tegema hakkaks. „Iseenesest me oleme varem ka Vene telekanaleid vahendanud ja meil on ka praegu üks kehtiv leping, see on telekanaliga TNT,“ ütles Kull ja lisas, et nad ei osanud hinnata, et PBK mingitpidi ohtlik oleks.