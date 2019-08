KES ON MASSITULISTAMISTES SÜÜDI? Demokraadid osutavad president Trumpile 

Nimelt pani El Pasos 20 inimest tapnud ja 26 haavanud 21aastane Patrick Crusius vaid 20 minutit enne tulistamist internetikeskkonda 8chan üles vihamanifesti, milles ta teatas, et rünnak on vastus hispaanlaste invasioonile Texases. 680 000 elanikugaEl Paso asub Mehhiko piiril ja tapetute seas on ka kuus Mehhiko kodanikku.

USA president Donald Trump on samuti palju jõudu kulutanud illegaalsete immigrantide voolu peatamisele ning ta peab väga oluliseks müüri ehitamist Mehhiko piirile. Trumpi sõnakasutus mehhiklastest rääkimisel on tihti jätnud soovida ning paljud demokraadid nimetavad teda otsesõnu rassistiks.

Demokraatide amerlikuks presidendikandidaadiks pürgiv Beto O'Rourke (46). Foto: AFP/Scanpix

„Tulistamiste süüdlased vastutavad oma tegude eest, kuid ka Trumpi ütlemised on õhutanud riigis viha,“ leidis Amy Klobuchar, kes samuti kandideerib demokraatide ametlikuks presidendikandidaadiks. Ta lisas, et kindlasti tuleb karmistada relvaseadusi. Sama meelt on ka Bernie Sanders.

Samuti süüdistasid Trumpi hirmu ja viha õhutamises ning valge natsionalismi kasvus Cory Booker ja Pete Buttieg. Ka nende suur eesmärk on saada presidendiks.