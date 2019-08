UURING: venelaste arvates oli Nõukogude režiim praegusest inimsõbralikum 

Venelased on viimaste aastate jooksul hakanud aina positiivsemas valguses nägema Nõukogude Liidu perioodi. Nostalgia 1991. aastal lagunenud riigi ning ka näiteks Jossif Stalini kohta on viimastel kuudel märkimisväärselt tõusnud. Venemaa praeguse presidendi Vladimir Putini prestiiž on kõikumas tänu laiaulatuslikule vaesusele ning vastuolulistele pensionireformidele.