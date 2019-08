Lühikese ajaga 21 kilo kaotanud tallinlanna: vaatasin enda fotosid ja mõistsin, et midagi peab muutuma! 

Suutsin täielikult ilma libastumiseta mulle koostatud toitumiskava jälgida. See oli veelgi lihtsam, kui olin arvanud. Meeldis väga, et retseptid on nii erinevad, aga samal ajal kergesti valmistatavad. Varasemalt läksin töölt koju ja sõin kõike, mis kätte juhtus. Tänu Stockholmi dieedile õppisin regulaarselt sööma ja mis kõige tähtsam, kõht oli alati täis, kuigi teadsin, et söön ainult tervislikku toitu.