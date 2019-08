MEESTE STIILISPIKKER: uus ilubränd koondab üheksa traditsioonilist hooldustoodet kolme potsikusse! 

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Seda toodet soovitas mulle sõber, kes püüab oma viimistletud välimusega alati daamide pilke. Sõber tunnistas, et tema veatu soengu saladus on just The 3in1 Company juuksepumat, pasta ja vaha.

Et saada korralikku soengut, olen varasemalt proovinud geeli. Paraku tulemus ei rahuldanud mind, sest juuksed jäid kuidagi.. õlised. No ei olnud ilus. Pean tunnistama, et esiti olin ka selle juuksepumati osas veidi skeptiliselt meelestatud. Kuid kõige parem ongi, kui eeldad halvemat, aga saad hoopis parema! Juuksepumatit on tänu kergele kreemjale koostisele lihtne juustesse kanda ning see jaotub ühtlaselt, lisab tekstuuri ning annab viimaks konkreetse hoiaku. Tulemus on loomulik ja matt – juuksed ei sillerda võltsilt.

Pärast paaripäevast juuksepumati kasutamist läksin tagasi Salon+ kauplusesse ning soetasin ka ülejäänud sarja tooted: šampoon, dušigeel ja raseerimisgeel ning habemeajamisjärgne palsam, näonaha niisutaja ja kätekreem. See on kahurvägi, mis võiks olla iga endast lugupidava mehe kodus olemas. Traditsioonilise üheksa hooldustoote asemel saab nüüd sama tulemuse, kasutades vaid kolme. Mulle sobib!