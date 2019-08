OHT LÄBIPÕLEMISELE: kuidas hoiduvad stressist päästjad ja kiirabitöötajad? 

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer märkis, et kiirabitöötajad läbivad mitu stressifaktorit, mille tekitajateks on silmitsi seismine surmade ja vigastustega, liigne töökoormus, unerütmi segi paiskavad öövahetused, ebaregulaarne toitumine ning suutmatus töö- ja pereelu ühitada. „Harjutada tuleb sedagi, et ei muututaks patsientide hädade suhtes liiga isiklikuks, teisalt tuleb endalt teadlikult küsida, millal muutub see hoolimatuseks, inimlik viisakus peab jääma,” selgitas ta ja lisas, et tema ametis kriisipsühholoogide abi ei kasutata, kuna parim psühholoog on hoopis lähedane kolleeg.