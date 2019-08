Eesti uudised Õitsele puhkenud Urmas Reinsalu sihib presidenditooli? Marvel Riik , täna, 22:13 Jaga: M

GALERII

KODUNE KADRIORG: Aprillis kutsus president Kersti Kaljulaid uued minstrikandidaadid jutule, et nende arusaamadega tutvuda. Kutsutute seas oli ka rohkem kui 20 aastat Eesti poliitikas tegutsenud Urmas Reinsalu, kes pidi presidendile muu hulgas selgitama oma seisukohti ÜRO rändeleppe asjus. Ajakirjanikke tervitas Reinsalu avasüli. Foto: Teet Malsroos

Urmas Reinsalu on kunagise äraostmatute poistebändi viimane liige, kes on jäänud Toompea poliitikasse pidama. Tema kunagised kamraadid Res Publicast on leidnud kõrgemad ja tasuvamad kohad. Kuid Reinsalu näib olevat teflonmees: juttudes pretendeerib ta kõrgete ametikohtadele, kuid lõpuks libisevad need käest. Suure tõenäosusega on nii ka presidenditooliga.