Tallinlanna nägi magamistoas ufot: punased tuled vilkusid, mind valdas hirm 

„Naiivne on mõelda, et me oleme siin universumis üksinda,“ tunnistab Angela (nimi muudetud – toim) tagantjärele. Ta pole kunagi varem vaadanud filme ja dokumentaale, mis räägiksid elust väljaspool meie koduplaaneti. Aga nüüd on ta selle võimalikkuse üle pikalt arutlenud. “Igal õhtul tunnen ennast tiba ebakindlalt, sest ma ei tea, kas see ufolaadne asi ilmub taas mu korterisse!“ ohkab ebatavalise kogemuse osaliseks saanud naine.