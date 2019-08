Juhtkiri | Kärbime ametnike arvu kolmandiku võrra! 

Kuigi praegune pole ses küsimuses head eeskuju andnud, jättes ametisse astudes vähendamata ministrite arvu, tuleb nende edasisi ponnistusi ettevaatlikult tunnustada. 20 riigiasutuse asemele kuue ühendameti loomine on ambitsioonikas plaan, mis sisaldab siiski ka karisid. Ühendamisest pole kasu, kui ühendametite töötajaskond mitte ei vähene, vaid hoopis suureneb – bürokraatial on kalduvus vohada. Ohu koht on ka ühendameteile tööpinna leidmine, et ei läheks nii nagu superministeeriumi hoonega. Too on küll ametnikke täis, kuid senistele pindadele asutavad end juba uued bürokraadid – nagu näiteks haridusministeerium kolib havi käsul, Repsi soovil lisaks Tartu majale ka justiitsministeeriumi hoonesse Tallinnas. Riik peab välistama olukorra, kus suvalise ministri tuju ajel ministeerium või selle osad ühest kohast teise kolitakse.