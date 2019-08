Küsimus | Miks Tallinna trammid venivad kesklinnas teosammul?  

Kaarel Kutti, Tallinna Linnatranspordi AS kommunikatsioonijuht : Tallinna Linnatranspordi AS on ainult ühistranspordi operaator ja sõidab bussi, trammi ja trolliga sinna, kuhu planeerib sõite Tallinna transpordiamet ja saab iga teenindatud kilomeetrilt kokku lepitud tariifi. Liikluse planeerimise, sealhulgas foorid ja foortsüklid, aga ka ühistranspordi planeerimine on Tallinna transpordiameti vastutusala. Seetõttu tuleks pöörduda ameti poole ja küsida kommentaari kriitikale.

Paavo German, Tallinna Transpordiameti liiklusosakonna peaspetsialist: Kõik Tallinna trammiliinid läbivad Hobujaama peatust, mistõttu peame tagama ohutu ja suurearvulise jalakäijate juurdepääsu trammiooteplatvormidele. Seetõttu on rajatud ülekäigurajad peatuse mõlemasse otsa. Trammide saabumise aeg, sellest tulenev trammide arv ja peatuses viibimise aeg on ajas muutuva iseloomuga ja ei ole ette ennustatav sellise täpsusega, et see võimaldaks koordineerida trammide peatusest väljumist trammiooteplatvormide otsas olevate valgusfooridega (fooride koordineerimise täpsusklass on 1 sekund). Seetõttu võib tekkida olukord, kus tramm ootab nii peatusesse jõudmist kui ka sealt väljumist. Lisaks on vajalik arvestada ka ülejäänud ühistranspordi läbilaskevajadusega Narva, A. Laikmaa, Hobujaama ja Maneeži tänavatel ning väga pika jalakäijate fooritsükliga Narva mnt – Hobujaama tn ristmikul, mis võtavad kõik oma osa fooritsüklist. Arvestades kõiki liiklejagruppe ja liikluskorraldust on olemasolev liikluslahendus optimaalne ning suuremaid muudatusi on võimalik teostada vaid ehitusliku sekkumisega.