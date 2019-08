Seisukoht | Aktsiisi langetamine säästab rahva tervist 

Tõsi, piirikaubandus eksisteerib üle maailma, kuid konkreetsel juhul saanuks aktsiiside tõstmata jätmisega maksuraha Eesti jätta. Kuna oleme juba harjunud lõunanaabrite juures käima, siis täielikult protsessi tagasi ei pööra. Kuid praegune valitsus tegi siiski ainuõige otsuse, kui tõmbas juulis alkoholi aktsiisi madalamale. Juba praegu tõdevad kaupmehed, et Eestis ostetakse alkoholi kakskümmend protsenti varasemast rohkem. Soomlased käivad taas meil ja maarahvas ostab joogid oma kodupoest. Läti äsjane aktsiisi langetamine võib küll väikese tagasilöögi anda, kuid Lõuna-Eesti väikepoodidel on taas lootust püsima jääda.

Ossinovski projekti üks tulemeid oli paraku ka see, et paljud pereisad ja pereemad hakkasid rohkem jooma. Kes üritab vastupidist väita, see lihtsalt valetab või ei jaga matsu. Kui aktiivsel eestimaalasel on ikka kümme pudelit konjakit või kümme kasti õlut puhvetkapis, siis on enam kui selge, et neid ta ka pruugib sagedamini. Alkohol ei ole paraku tervisejook.